Сенатор-республиканец ответил, будут ли США вести переговоры без Украины

Тиллис заверил, что "в ближайшие недели и месяцы" событие состоится.

Американский сенатор от Республиканской партии Том Тиллис заявил, что Украина должна быть и будет за столом переговоров.

Об этом он Тиллис сказал 17 февраля во время брифинга в Киеве, где в составе делегации Сената США вместе с демократами Джин Шахин и Майклом Беннетом сейчас находится с визитом, передает " Радио Свобода ".

«Конечно, они должны быть за столом переговоров. Тысячи людей отдали свои жизни, чтобы защитить эту страну. – сказал Тиллис.

С ним согласился сенатор-демократ Майкл Беннет. От своего имени он выразил надежду, что "большинство людей в Палате представителей и Сенате, а также американский народ не верят, что справедливый мир может быть достигнут без участия и лидерства Украины и Европы".

"И я не верю, что любое соглашение может быть достигнуто за спиной Украины", – отметил Беннет.

Напомним, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил ранее, что мирное соглашение по Украине будет зависеть от выбора Украины, в частности ее президента.

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