Сенатор-республиканец пообещал блокировать назначения в Госдепе и Пентагоне из-за действий США в Афганистане

Сенат США отвечает за утверждение людей на руководящие должности в американских министерствах.

Сенатор-республиканец Джош Хоули заявил, что планирует блокировать процедуру утверждения чиновников на высокие должности в Госдепартаменте и в Пентагоне в знак протеста против действий США в Афганистане.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Я не буду соглашаться на утверждение кого бы то ни было на должности в министерстве обороны и Госдепе до тех пор, пока глава Пентагона Остин, глава госдепа Блинкен и Джейк Салливан не подадут в отставку", — заявил он.

Хоули требует отставки этих людей, потому что те, по его мнению, не смогли эффективно организовать вывод войск и эвакуацию гражданских лиц из Афганистана. Также сенатор раскритиковал и президента США Джо Байдена и заявил, что ему следует покинуть свой пост.

Заметим, что сенат США отвечает за утверждение людей на руководящие должности в американских министерствах. Хоули не способен в одиночку полностью блокировать этот процесс. Однако, используя различные механизмы работы сената, он вполне может значительно замедлить такую работу.

Ранее республиканец Тед Круз заявил, что будет блокировать утверждение назначений в госдеп и министерство финансов до тех пор, пока администрация Байдена не примет жесткие санкции против газопровода "Северный поток-2".

Также читайте Капитолий окружат временными заграждениями: что произошло

За один только август Круз воспрепятствовал утверждению нескольких десятков госчиновников на высокие должности. В понедельник же он в виде исключения не стал возражать против утверждения трех человек на должности помощника госсекретаря.

Новости мира: "Талибан" объявил новые правила обучения в Афганистане

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку