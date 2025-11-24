Сенатор США назвал «мирный план Трампа» похожим на уступки Гитлеру

Сенатор-демократ Марк Уорнер / © Associated Press

Американский сенатор-демократ Марк Уорнер из штата Вирджиния назвал мирный план президента США Дональда Трампа «исторически плохим соглашением».

Такое заявление заместитель председателя Комитета Сената по вопросам разведки сделал в прямом эфире Fox News.

По его словам, документ по своим последствиям может сравниться с уступкой премьера Великобритании Невилла Чемберлена диктатору Адольфу Гитлеру в преддверии Второй мировой войны.

Уорнер подчеркнул, что предложенный план фактически означает «полную капитуляцию Украины».

«Очевидно, что этот план, по крайней мере, изначально, был разработан исключительно с учетом позиции России, без учета позиции Украины», — отметил сенатор.

Он добавил, что теперь авторы документа заявляют якобы об учете украинской позиции, однако президент снова меняет свое мнение относительно того, есть ли это окончательное предложение.

«В конце концов мы все хотим мира, но мы не хотим мира, который вознаграждает диктатор Путин», — подчеркнул Уорнер.

Ранее сообщалось, что американские и украинские чиновники сейчас обсуждают возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в США, который, по предварительным данным, может состояться уже на этой неделе.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом во время переговоров в Женеве, на которых обсуждался американский мирный план по Украине.