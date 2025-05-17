Сенатор США решительно призвал к санкциям в отношении России после переговоров в Стамбуле

Линдси Грэм. / © Associated Press

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Сенатор-республиканец Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм призвал Конгресс принять санкции против России после того, как переговоры Киева и Москвы в Турции оказались не совсем удачными.

Об этом сообщают Reuters и Clash Report.

Отметим, что Грэм был вместе с госсекретарем Марком Рубио в Турции на встрече министров иностранных дел НАТО. Сенатор подчеркнул, что Российская Федерация ведет игры, которые следует прекратить.

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"Путинская Россия играет в игры, этому нужно покончить. У меня есть более 70 соавторов санкций против России, если они будут продолжать избранный курс", - подчеркнул республиканец.

Отметим, что речь идет об идее Линдси Грэма ввести 500% пошлины для стран, покупающих российские нефть, газ и уран. Среди возможных шагов – введение высоких тарифов или даже полное торговое эмбарго против Москвы.

В свою очередь сенатор Ричард Блюменталь добавил: Путин будет продолжать блокировать усилия по прекращению огня, пока его экономика не будет изолирована на финансовом острове.

Напомним, издание Bloomberg писало о том, что перспективы прекращения огня в Украине значительно снизились. Надежды погасли после того, как "фюрер" РФ отправил делегацию низкого уровня в Турцию. Теперь все внимание переключилось на попытки на Капитолийском холме ввести новые санкции, чтобы привести диктатора за стол переговоров.

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Президент Украины Владимир Зеленский сделал резкое заявление о встрече с россиянами в Стамбуле. В частности, он призвал мир к реакции. Ведь, отмечает глава государства, "нужна сильная реакция, включая санкции против российского энергетического сектора и банков".

Отметим, что мировые лидеры отреагировали на переговоры в Стамбуле. В частности, британский премьер Кир Стармер заявил, что глава Кремля Путин должен заплатить "цену за избегание мира".

Дата публикации 23:45, 16.05.25 Количество просмотров 19 Россияне лезли по головам! Наглое поведение российских пропагандистов в Стамбуле!