Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Авторитет и поддержка украинского президента Владимира Зеленского зависит от того, будет ли он придерживаться принципов борьбы с коррупцией в контексте недавних решений о деятельности НАБУ и САП.

Об этом заявил американский сенатор Ричард Блюменталь, который является соавтором законопроекта о новых санкциях против России, в своем сообщении на платформе Х

«Надеюсь, [президент Украины Владимир] Зеленский и в дальнейшем будет придерживаться принципов прозрачности и борьбы с коррупцией. От этого зависит его авторитет и поддержка», — написал он.

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При этом он отметил, что участники массовых протестов в Украине против закона, который ограничивает независимость антикоррупционных органов, демонстрируют «демократию в действии».

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что худшим решением украинского президент Владимира Зеленского будет прекращение борьбы с коррупцией

Международный валютный фонд (МВФ) также жестко раскритиковал принятый закон, который привел к лишению независимости украинских антикоррупционных органов, предупредив о серьезных негативных последствиях для украинской экономики

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый заявил, что из-за попытки вмешательства в деятельность НАБУ и САП Украина уже потеряла полтора миллиарда евро финансовой помощи от Европейского Союза.

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Напомним, президент Зеленский отозвал инициативу по усилению влияния на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) после волны протестов и резкой критики со стороны западных партнеров.