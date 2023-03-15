Сенаторы-республиканцы подвергли критике губернатора Флориды за слова об Украине: что известно

Десантис сказал, что война в Украине – это "территориальный спор".

Несколько американских сенаторов-республиканцев критически отреагировали слова своего коллеги из Флориды Рона Десантиса о том, что война в Украине "территориальным спором".

Как это сообщает издание CNN.

Отмечается, в частности, однопартийцы Десантиса выражают несогласие с идеей о том, что помощь Украине не сверхважна для США. Они также осуждают сенатора за слова, которыми он описывает захватническую войну Кремля.

"Сказать, что это не имеет значения, значит сказать, что военные преступления не имеют значения", — говорит сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм. Также он добавил, что агрессия России "выходит за пределы Украины".

По словам сенатора Джона Корнина, он был "несколько удивлен" позицией Десантиса. По его словам, она "вызывает вопросы".

"Губернатор Десантис — ветеран. Он умный парень. Я считаю, что он был очень хорошим губернатором, и я не понимаю его слова, что Украина не важна для Соединенных Штатов", — сказал республиканец из Техаса.

В свою очередь представитель республиканцев в Сенате Джон Тьюн заявил, что не согласен с Десантисом, "но среди членов партии существует многообразие мнений".

"Он не один в этом. Вероятно, в 24 году на нашей стороне будут другие кандидаты, которые, возможно, разделят такую ​​точку зрения, и, конечно, ее придерживаются республиканцы по всей стране. Я бы утверждал, и я думаю, что большинство людей в этой стране отдают себе отчет, насколько важно, чтобы Украина дала отпор России и прекратила эту агрессию, и они были суверенной страной", – говорит Тьюн.

Сенатор Марко Рубио отметил, что война в Украине, которую Десантис охарактеризовал как "территориальный спор", не такова.

"Не было бы территориальным спором, если бы Соединенные Штаты решили, что они хотят вторгнуться в Канаду или захватить Багамские острова. Только потому, что кто-то заявляет права на что-то, не означает, что это ему принадлежит", – сказал Рубио.

Заявление губернатора Флориды

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил, что война в Украине – это "территориальный спор". Мол, именно поэтому США она не касается. По его словам, в США есть "много жизненно важных национальных интересов". В частности, безопасность границ, энергетическая независимость и сдерживание Китая.

В украинском Министерстве иностранных дел пригласили Десантиса посетить Украину, чтобы "глубже понять полномасштабное вторжение России и угрозы, которые она представляет для интересов США".

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