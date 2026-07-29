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Сенаторы США назвали способ заставить Путина сесть за стол переговоров
Американские законодатели заявили, что новые санкции должны перекрыть России источники финансирования войны против Украины.
Соавторы законопроекта об ужесточении санкций против России заявили, что документ должен стать мощным инструментом давления на Кремль и заставить российского диктатора Владимира Путина начать мирные переговоры.
Об этом пишет Укринформ .
Об этом сенаторы США рассказали журналистам после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Капитолии.
Глава комитета Сената по зарубежным отношениям, республиканец Джим Риш сообщил, что к подготовке законопроекта присоединялась администрация президента США. Он выразил надежду, что Палата представителей оперативно рассмотрит документ.
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь подчеркнул, что санкционный законопроект является сигналом поддержки Украины со стороны американского народа. По его словам, США должны остановить поступление средств, позволяющих России продолжать агрессию и принудить Кремль к мирным переговорам.
Блюменталь отметил, что документ предусматривает введение тарифов и жесткие санкции против РФ. Над законопроектом он работал вместе с покойным сенатором Линдси Грэмом.
Сенаторша-демократка Джин Шагин пояснила, что предложенные меры должны перекрыть России возможность зарабатывать на продаже нефти и газа, в том числе с помощью так называемого теневого флота.
Республиканка Кэти Бритт также заявила, что Соединенные Штаты стремятся остановить российскую военную машину, добиться ответственности Кремля и заставить Путина сесть за стол переговоров.
Ранее Сенат США 86 голосами против 12 поддержал процедурное решение , необходимое для дальнейшего рассмотрения двухпартийного законопроекта о санкциях против России и Ирана.
Напомним, что ранее Зеленский раскрыл первые детали встречи с Трампом: что обсудили за закрытыми дверями