Сенаторы США назвали способ заставить Путина сесть за стол переговоров

Сенат / © pixabay.com

Реклама

Соавторы законопроекта об ужесточении санкций против России заявили, что документ должен стать мощным инструментом давления на Кремль и заставить российского диктатора Владимира Путина начать мирные переговоры.

Об этом пишет Укринформ .

Реклама

Об этом сенаторы США рассказали журналистам после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Капитолии.

Реклама

Глава комитета Сената по зарубежным отношениям, республиканец Джим Риш сообщил, что к подготовке законопроекта присоединялась администрация президента США. Он выразил надежду, что Палата представителей оперативно рассмотрит документ.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь подчеркнул, что санкционный законопроект является сигналом поддержки Украины со стороны американского народа. По его словам, США должны остановить поступление средств, позволяющих России продолжать агрессию и принудить Кремль к мирным переговорам.

Блюменталь отметил, что документ предусматривает введение тарифов и жесткие санкции против РФ. Над законопроектом он работал вместе с покойным сенатором Линдси Грэмом.

Сенаторша-демократка Джин Шагин пояснила, что предложенные меры должны перекрыть России возможность зарабатывать на продаже нефти и газа, в том числе с помощью так называемого теневого флота.

Реклама

Республиканка Кэти Бритт также заявила, что Соединенные Штаты стремятся остановить российскую военную машину, добиться ответственности Кремля и заставить Путина сесть за стол переговоров.

Ранее Сенат США 86 голосами против 12 поддержал процедурное решение , необходимое для дальнейшего рассмотрения двухпартийного законопроекта о санкциях против России и Ирана.

Напомним, что ранее Зеленский раскрыл первые детали встречи с Трампом: что обсудили за закрытыми дверями

Новости партнеров