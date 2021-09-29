Сенаторы США предложили, чтобы компании сообщали о кибервымогательстве: детали

Компаниям предлагают сообщать о кибератаках, чтобы помочь жертвам взломов, а также анализировать информацию и делиться ею.
Сенаторы США представили законопроект, обязывающий компании уведомлять федеральное американское правительство о кибератаках и выплатах хакерам.
Об этом информирует CNN.
Законопроект предлагает, чтобы владельцы и операторы критически важных инфраструктур в течение 72 часов сообщали в Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США, если они подвергаются кибератакам.
А некоммерческие организации, предприятия с более чем 50 сотрудниками, а также органы государственной власти и местного самоуправления должны будут уведомить федеральное правительство в течение 24 часов, если они выплатят выкуп вымогателям.
Если законопроект примут, то организации, которые не сообщают об инцидентах в сфере кибербезопасности или платежах вымогателям, смогут вызывать в суд.
За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа.
В июне российскую киберпреступную группу Revil (Sodinokobi) обвинили в масштабной кибератаке на заводы одной из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS.
Хакеры использовали программу-вымогатель в отношении серверов, поддерживающих операции JBS в Северной Америке и Австралии. В то же время серверы резервного копирования не пострадали.
А в мае на всех центральных компьютерах крупнейшего топливного оператора США Colonial Pipeline появилось сообщение со следующим содержанием: "Ваша система намертво заблокирована. 5 миллионов долларов, или будет еще хуже".