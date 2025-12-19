ТСН в социальных сетях

Политика
75
1 мин

Сенаторы США призвали Трампа передать Украине замороженные российские активы

Группа республиканских сенаторов обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом конфисковать находящиеся в США российские активы и направить их на помощь Украине.

Елена Кузьмич
Сенат

Сенат / © Associated Press

В письме, подписанном Джимом Ришем, Роджером Викером, Джоном Кеннеди и Риком Скоттом, сенаторы предлагают воспользоваться полномочиями, предусмотренными Законом о восстановлении экономического процветания и возможностей (REPO), чтобы передать Украине замороженные суверенные активы РФ.

Об этом пишет " Европейская правда "

Они аргументируют, что это будет способствовать разблокированию решения по 162 млрд дол. замороженных активов в ЕС и позволит закупать вооружение у США для поддержки украинской обороны.

Отдельно сенаторы призывают поручить госсекретарю и министру финансов принять меры по конфискации около 5 млрд дол. русских активов в США.

Параллельно в Брюсселе продолжаются переговоры между странами ЕС по механизму использования замороженных российских средств для финансовой поддержки Украины.

75
