Сенаторы США призывают к санкциям против РФ на случай ее вторжения в Украину: детали

Сенаторы США призывают к санкциям против РФ на случай ее вторжения в Украину: детали

Менендес предлагает одобрить санкции против "Северного потока-2", госкомпаний РФ, суверенного долга и т.д.

Глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес призвал одобрить ряд санкций против Российской Федерации на случай ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что поправка Менендеса в оборонный бюджет предполагает введение ограничений против российских чиновников, газопровода "Северный поток-2", крупных финансовых компаний и операций с суверенным долгом.

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"От Байдена потребуется введение санкций и запрета на выдачу виз в отношении высокопоставленных российских военных и сотрудников разведки, которые занимаются планированием или вторжением в Украину, а также одобрить дополнительную военную помощь Киеву", — говорится в сообщении.

Поправка также предусматривает санкции против российских банков, государственных предприятий и критически важных секторов нефти, газа и полезных ископаемых. "Она запретит операции с первичными и вторичными суверенными долговыми обязательствами, что нанесет серьезный удар по экономике России", — указывают в материале.

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В случае одобрения поправки ограничения будут угрожать, в частности, "любой компании или корпоративному должностному лицу, участвующему в планировании или эксплуатации "Северного потока-2".

Отмечается, что поправка Менендеса призвана "служить указателем, который Россия не захочет переступать".

Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

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