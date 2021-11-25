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Сенаторы США призывают увеличить военную помощь Украине до $350 млн: подробности

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Сенаторы США призывают увеличить военную помощь Украине до $350 млн: подробности

Associated Press

Сенаторы также призывают предусмотреть 125 миллионов долларов на летальное оружие для Украины.

Два американских сенатора Роб Портман (штат Огайо) и Джин Шахин (штат Нью-Гэмпшир) призывают увеличить военную помощь для Украины на 50 миллионов долларов.

Об этом в среду, 24 ноября, сообщает Politico.

Отмечается, что двухпартийный пакет предусматривает увеличение помощи Пентагона Украине до 350 миллионов долларов и использование 125 миллионов долларов (против предыдущих 75 миллионов долларов) из этой суммы на летальное оружие.

Портман, со своей стороны, также призвал президента США Джо Байдена направить Украине дополнительную помощь в виде "средств противовоздушной обороны, которые будут иметь жизненно важное значение для сдерживания этой последней российской угрозы".

"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника Украину в это время", — подчеркнул сенатор.

Ожидается, что увеличение военной помощи будет компенсировано сокращением финансирования обучения и оснащения Вооруженных cил Афганистана, одобренного Сенатом в июле этого года до захвата страны талибами.

Ранее в CNN сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки в Украину военных советников и нового оборудования, в том числе оружия.

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