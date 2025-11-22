Сенаторы США раскритиковали "мирный план" Трампа по Украине: что говорят

Конгресс США / © Associated Press

Реклама

Мирный план из 28 пунктов, который администрация Дональда Трампа предложила для прекращения войны России против Украины, столкнулся с жесткой и двухпартийной критикой со стороны влиятельных сенаторов в Конгрессе США. Законодатели считают, что предложение является «катастрофой для интересов Америки» и фактически вознаграждает агрессора.

Об этом стало известно из сообщений американских политиков в соцсети X.

Бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл считает, что оцепление Трампа больше сосредоточено на «удобрении российского диктатора Владимира Путина», чем на обеспечении устойчивого мира.

Реклама

«Если чиновники администрации больше беспокоятся о том, как умиротворить Путина, чем об обеспечении реального мира, президенту нужны новые советники. Вознаграждать русскую бойню было бы катастрофой для интересов Америки. А такая капитуляция, как выход из Афганистана при Байдене, была бы катастрофой для наследия „мира благодаря силе“», — заявил Макконнелл.

Сообщение Митча Макконнелла в сетиХ. / © Скриншот

Сенатор-демократ Джин Шахин, сопредседатель комитета иностранных дел Сената, прямо заявила, что этот документ больше похож на «план Путина». Она подчеркнула, что США должны давить на агрессора, а не представлять его интересы:

«Что действительно нужно делать США — это давить на Путина, предоставить дальнобойное оружие, накладывать вторичные санкции на компании, подпитывающие российскую военную машину, и заставить Путина садиться за стол для настоящих переговоров».

Глава комитета вооруженных сил в Сенате Роджер Викер также выразил глубокий скептицизм о способности плана обеспечить мир. Он отметил, что у соглашения есть реальные недостатки. Викер подчеркнул, что Украину нельзя принуждать отдавать ее земле «одному из худших военных преступников мира в лице Путина».

Реклама

«Размеры и расположение вооруженных сил Украины — это суверенный выбор ее власти и народа. А какие-либо заверения Путину не должны вознаграждать его злые действия или подрывать безопасность США или их союзников. В частности, любые предположения, что мы можем обеспечивать контроль над вооружением с таким серийным лжецом и убийцей, как Путин, следует воспринимать с особым скепсисом», — подчеркнул Викер.

Сообщение Роджера Викера в сети Х. / © Скриншот

Напомним, в ближайшие дни состоятся консультации по шагам для окончания войны. Уже утвержден состав украинской делегации и директивы для соответствующих переговоров с США, союзниками Украины и представителями России.

Также сообщалось, что американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют вынудить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни. В сторону украинского лидера раздались угрозы: если Киев не подпишет ее, то в будущем столкнется с гораздо худшим соглашением.