Сенаторы США требуют возвращения похищенных Россией украинских детей к заключению любого мирного договора

Капитолий / © Associated Press

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Группа американских сенаторов , возглавляемая республиканцем Чаком Грассли и демократкой Эми Клобучар, внесла в Сенат США резолюцию, призывающую к немедленному возвращению тысяч украинских детей, насильственно вывезенных в Россию с начала полномасштабного вторжения. Резолюция отмечает, что возвращение этих детей должно быть обязательным условием для любого окончательного мирного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом сообщается на официальном сайте Чака Грассли.

В тексте документа подчеркивается, что действия России по принудительной депортации и насильственной русификации украинских детей являются военным преступлением, которое должно быть признано международным сообществом как геноцид. Сенаторы призывают администрацию США и международных партнеров использовать все дипломатические, экономические и юридические рычаги влияния, чтобы добиться возвращения детей в Украину.

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По данным украинских властей, более 19 тысяч детей были незаконно вывезены с временно оккупированных территорий. Многие из них содержатся в российских учреждениях или передаются в приемные семьи с принудительным изменением гражданства, языка и идентичности.

"Похищение украинских детей - это не просто трагедия, это целенаправленная кампания по уничтожению национальной идентичности, которая не может оставаться безнаказанной", — подчеркнул сенатор Грассли.

"Мир должен признать эти действия имеющими признаки геноцида", — добавила сенатор Клобучар.

Резолюция также поддерживает усилия Международного уголовного суда и призывает правительства стран-партнеров к усилению санкций против лиц и структур, причастных к принудительной депортации.

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Напомним, МКС уже выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за незаконную депортацию украинских детей — преступление, которое нарушает Женевскую конвенцию и основы международного гуманитарного права.

Сенаторы надеются, что резолюция станет частью более широкой международной кампании по привлечению России к ответственности и возвращению похищенных детей домой.

Напомним, что США больше не финансируют программу поиска похищенных Россией украинских детей.

Все данные, собранные при реализации программы Ukraine Conflict Observatory по преступлениям государства-агрессорки, сохранены.

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