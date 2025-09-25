Сенсационное сообщение Трампа о границах Украины: дипломат объяснил, почему не стоит излишне увлекаться

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп недавно выступил с громким заявлением, которое было очень положительно воспринято в Украине: он допустил возможность для Украины восстановить свои границы и говорил о «слабой России». Однако к этому сигналу следует относиться крайне осторожно.

Об этом сказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный в интервью OBOZ.UA.

Роман Бессмертный считает, что причиной такого «мягкого» заявления не изменение стратегического курса, а личные эмоции и результат последней встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на Генассамблее.

«Трамп получил очевидное удовольствие от того, что раздавал „наряды“ на Генассамблее. Каждому свой „титул“, каждому своя роль — и он от этого получал удовольствие. А в эту „раскаленную печь“ президент Зеленский, очевидно, добавил, как говорит Дональд Трамп, „хороший уголь“. И вот это и породило тот пост в соцсети», — объяснил Бессмертный.

Политик подчеркнул, что Трамп в этой ситуации чувствовал себя «паханом», к которому приехали со своими проблемами. Именно поэтому не стоит излишне увлекаться корреспонденцией, это не больше и не меньше результата этих встреч.

Игра «доброго и плохого полицейского»

Бессмертный заметил, что хотя риторика Трампа и изменилась, в самом сообщении нет ни слова об обязательствах США — только то, что «Украина при поддержке ЕС пусть борется», а США будут продавать оружие. Это четкий сигнал о переводе ответственности за войну на Европу.

Дипломат также обратил внимание, что коррективы в заявление Трампа уже были внесены ближайшим окружением, что свидетельствует об осторожной позиции.

«После встреч на Генассамблее состоялось собрание Совета Безопасности, где выступал, в частности, госсекретарь США Марко Рубио. И во время выступления Рубио четко смещает акценты на претензии к обеим сторонам — и к России, и к Украине», — отметил политик.

По мнению Бессмертного, эта ситуация очень похожа на «игру хорошего и плохого полицейского», где Трамп играл роль «доброго» в специфическом настроении, а Рубио — «плохого», выражая более осторожные позиции по «договоренности». Политикам и общественности в Украине следует понимать, что внутриполитические нюансы в США могут мгновенно изменить вчерашний «ветер» заявлений.

Напомним, Дональд Трамп накануне выступил с громким заявлением по поводу войны в Украине, предположив, что страна может вернуть свои территории к границам 1991 года. Американский политик подчеркнул, что для успеха Украине потребуется финансовая поддержка Европы и НАТО. Кроме того, Трамп подверг резкой критике экономическое положение России, назвав ее «бумажным тигром».

Стоит отметить, что это выражение является древним китайским фразеологизмом, который используется для обозначения того, кто или что кажется мощным и опасным, но на самом деле бессилен и не представляет реальной угрозы.