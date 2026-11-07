СЕО "Автострады" Шкиль обвинил министра Федорова в остановке работ по защите водоснабжения Киева

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Об этом сообщил генеральный директор группы компаний "Автострада" Максим Шкиль.

По его словам, в октябре 2026 года компания получила от заказчика – Агентства восстановления – срочное задание приступить к реализации проектов по защите объектов "Киевводоканала". Учитывая критичность ситуации, "Автострада" согласилась взять на себя юридические риски и приступить к работам без заключенных договоров и подтвержденного финансирования.

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"Понимая остроту проблемы, мы взяли на себя все юридические риски, приступив к выполнению работ немедленно – без договоров и без подтвержденного финансирования на реализацию объектов", – отметил Шкиль.

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Для выполнения задачи компания оперативно привлекла профильных специалистов проектного института "Автострады", приступила к геологическим и геодезическим изысканиям, а также провела срочную мобилизацию производственных подразделений.

Однако 4 ноября от заказчика поступили инструкции приостановить реализацию этих объектов.

"По устному указанию первого заместителя председателя Агентства восстановления Инны Внуковой "Автострада" должна приостановить реализацию указанных объектов", – сообщил руководитель компании.

5 ноября руководство "Автострады" провело личную встречу с председателем Агентства восстановления Иваном Федоровым. В ходе встречи обсуждался вопрос дальнейшего участия компании в проектах по защите водоснабжения столицы.

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"На личной встрече с Иваном Федоровым было уточнено: следует ли "Автостраде" продолжать реализацию объектов защиты водоснабжения города Киева? На этот вопрос был получен ответ: "нет" по причине того, что "в отношениях с компанией "Автострада" существует напряженность"", – написал Шкиль.

По его словам, уже в конце дня 5 ноября компания приостановила реализацию проектов, вывела сотрудников с объектов и сосредоточилась на выполнении других работ, по которым заказчики не принимают хаотичных решений.

Шкиль также высказал предположение, что Иван Федоров может намереваться передать реализацию этих объектов другим компаниям. По его словам, речь идет о предприятиях, которые до назначения Федорова главой Запорожской ОГА не располагали необходимыми производственными мощностями, персоналом, техникой, опытом и оборудованием.

"Не удивлюсь, если Иван Федоров планирует реализацию этих объектов силами компаний, которые до его назначения главой ОГА Запорожской области не располагали необходимыми объемами, персоналом, техникой, опытом и оборудованием, а с момента его назначения получили контракты на сумму более 10 млрд. Кроме того, с момента назначения Ивана Федорова эти компании получили более 2 млрд грн контрактов в системе Агентства восстановления", – заявил CEO "Автострады".

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Он также связал ситуацию с выполнением поручений президента Украины Владимира Зеленского по защите критической инфраструктуры.

"Это все, что нужно знать об уровне менеджмента и выполнении Иваном Федоровым прямых поручений президента страны Владимира Зеленского по защите критической инфраструктуры", – отметил Шкиль.

Отдельно руководитель "Автострады" опроверг информацию, обнародованную Иваном Федоровым, о якобы отказе компании от участия в проекте защиты водоснабжения Киева.

По словам Шкиля, письменное подтверждение готовности компании реализовать проект было направлено заказчику на официальную электронную почту еще 23 октября.

"Информация об отказе "Автострады" от участия в проекте защиты водоснабжения города Киева является ложью. Более того, письменное подтверждение готовности компании реализовать проект было отправлено заказчику на официальную электронную почту 23 октября (копия в комментарии)", – заявил он.

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