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Сепсис у Билла Клинтона и срыв показа фильма о Голодоморе в России: пять новостей, которые вы могли проспать

Сепсис у Билла Клинтона и срыв показа фильма о Голодоморе в России: пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в штате Калифорния, причиной стало заражение крови. Читать дальше ->
  • В Москве полиция закрыла в офисе "Мемориала" 20 сотрудников организации и гражданина Польши, который привез для показа фильм о Голодоморе "Гарет Джонс" польского режиссера Агнешки Холланд. Читать дальше ->
  • После инцидента полицейские покинули офис "Мемориала". Они изъяли пожарную сигнализацию и скопировали видео с камер наблюдения. Сотрудникам разрешили выйти. Читать дальше ->
  • Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение "потолка" госдолга на 480 млрд долларов. Читать дальше ->
  • 30-40 минут в день физических нагрузок и вы будете жить дольше. Читать дальше ->
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