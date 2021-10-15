Сепсис у Билла Клинтона и срыв показа фильма о Голодоморе в России: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в штате Калифорния, причиной стало заражение крови. Читать дальше ->
- В Москве полиция закрыла в офисе "Мемориала" 20 сотрудников организации и гражданина Польши, который привез для показа фильм о Голодоморе "Гарет Джонс" польского режиссера Агнешки Холланд. Читать дальше ->
- После инцидента полицейские покинули офис "Мемориала". Они изъяли пожарную сигнализацию и скопировали видео с камер наблюдения. Сотрудникам разрешили выйти. Читать дальше ->
- Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий повышение "потолка" госдолга на 480 млрд долларов. Читать дальше ->
- 30-40 минут в день физических нагрузок и вы будете жить дольше. Читать дальше ->