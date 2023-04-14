Сербия ответила, отправит ли Украине оружие после утечки этой информации из документов США

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал возможность отправки оружия в Украину.
Александр Вучич заявил, что Белград не экспортировал и не будет экспортировать оружие в Украину. Это также касается и поставок боеприпасов для обеих сторон войны.
Об этом сообщает Radio Slobodna Европа.
"Нет документа, в котором речь шла бы о чем-то подобном", — сказал Вучич в четверг, 13 апреля, во время визита в Рашку на юге Сербии.
Напомним, после утечки секретных документов Пентагона стало известно, что Сербия, единственная страна в Европе, отказавшаяся ввести санкции против России, якобы согласилась поставлять оружие Киеву. Документ, в котором изложены ответы европейских правительств на запросы Украины о военной подготовке и "летальном оружии", якобы был среди десятков секретных документов, "слитых" в Сеть в последние недели.
Читайте также:
- Орбан снова сделал скандальное заявление об Украине, повторив тезисы Кремля
- США ввели новые мощные санкции против РФ – Шмыгаль
- Путин ошибся "по всем фронтам", когда начал войну против Украины