Сербия ответила, отправит ли Украине оружие после утечки этой информации из документов США

Александр Вучич заявил, что Белград не экспортировал и не будет экспортировать оружие в Украину. Это также касается и поставок боеприпасов для обеих сторон войны.

Об этом сообщает Radio Slobodna Европа.

"Нет документа, в котором речь шла бы о чем-то подобном", — сказал Вучич в четверг, 13 апреля, во время визита в Рашку на юге Сербии.

Напомним, после утечки секретных документов Пентагона стало известно, что Сербия, единственная страна в Европе, отказавшаяся ввести санкции против России, якобы согласилась поставлять оружие Киеву. Документ, в котором изложены ответы европейских правительств на запросы Украины о военной подготовке и "летальном оружии", якобы был среди десятков секретных документов, "слитых" в Сеть в последние недели.

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