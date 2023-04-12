Сербия тайно согласилась передать Украине летальное оружие — документ из "слитых" разведданных США

Сербия, единственная страна в Европе, отказавшаяся ввести санкции против России, согласилась поставлять оружие Киеву. Такая информация стала известна из "слитых" секретных документов Пентагона.

Документ, в котором изложены ответы европейских правительств на запросы Украины о военной подготовке и "летальном оружии", был среди десятков секретных документов, "слитых" в Сеть в последние недели.

Об этом пишет Reuters.

В документах говорится, что Сербия отказалась проводить учения украинских военных, но обязалась оказать летальную помощь или уже предоставила ее. Также отмечается, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставлять оружие Украине в будущем.

У документа есть грифы "Секретно" и NOFORN, что запрещает его распространение среди иностранных спецслужб и военных. Данные датированы 2 марта и скреплены печатью Объединенного комитета начальников штабов.

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"Если этот документ является достоверным, то он либо показывает двуликость Вучича по отношению к России, либо он (Вучич — ред.) находится под огромным давлением со стороны Вашингтона по поставкам оружия в Украину", — считает Януш Бугайский, эксперт по Восточной Европе из Джеймстаунского фонда, института внешней политики

Следует отметить, что правительство Сербии придерживается нейтралитета войны в Украине, несмотря на глубокие исторические, экономические и культурные связи страны с Россией.

Обнародование секретных документов произошло чуть больше месяца спустя после того, как на пророссийском канале в Telegram появились документы, якобы свидетельствующие об отправке сербским производителем оружия 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" в Киев в ноябре. Документы включали в себя транспортную накладную и сертификат конечного пользователя от украинского правительства.

В марте Москва заявила, что обратилась в Белград с просьбой предоставить официальные объяснения по поводу вероятных поставок. В свою очередь, производитель оружия отрицал предоставление Украине ракет или другого вооружения. Учитель тогда назвал эти обвинения "откровенной ложью".

"Утечка" секретных документов США

В ночь на 7 апреля стало известно, что в Сеть попали секретные документы по усилению украинской армии перед контрнаступлением. В частности, речь идет о фотографиях графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов.

После этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США уже ищут виновных. Он добавил, что некоторые документы все же были подделаны.

Такую информацию подтвердили и в Министерстве обороны Великобритании. Там заявили, что в слитых в Сеть документах есть "серьезный уровень неточности" . Ведомство призвало критически относиться к распространенной в Сети информации.

Между тем издание Politico заявило, что эта утечка секретных документов США привела к кризису в отношениях с союзниками. Этот "слив" уже называют одним из самых больших провалов американской разведки.

В свою очередь, в Соединенных Штатах Америки подчеркнули, что серьезно относятся к "сливанию" секретных документов. В Пентагоне обещают расследовать это до тех пор, пока не найдут источник утечки.

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