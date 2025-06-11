Сербский "друг" Путина впервые в Украине: чем обещал помочь

Вучич на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна готова восстановить один-два украинских города или региона

Об этом Вучич заявил на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в Одессе.

Вучич заверил, что для него «честь и привилегия» быть в Одессе.

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«Я могу представить, насколько украинские граждане сыты по горло разговорами о сильной поддержке и помощи Украине. В конце концов все сводится к вашим людям и что вы вынуждены заботиться сами о себе. Я надеюсь, что мы сможем внести вклад для украинского народа без большой помпезности. Ваши люди того стоят», — сказал глава Сербии, обращаясь к Владимиру Зеленскому.

По его словам, Сербия готова восстановить один-два украинских города или региона, чтобы «четко продемонстрировать украинцам поддержку».

Он также заверил, что Белград поддерживает территориальную целостность Украины и привержен принципам ООН.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич впервые с начала войны приехал в Украину с визитом.

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Отметим, что Вучич был одним из гостей Путина на военном параде в Москве 9 мая.

Напомним, что в мае этого года Россия в очередной раз обвинила Сербию в «тайной» поставке боеприпасов Украине.

Затем после угроз РФ на военном заводе в Сербии прогремел взрыв.

Ранее ТСН.ua писал, почему многие сербы имеют пророссийские настроения и симпатизируют путинскому режиму. В частности, многие сербские боевики воюют на стороне РФ против Украины еще с 2014 года.

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