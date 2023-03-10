"Сердце войны": как происходили тайные переговоры украинцев с российскими генералами, завершившие осаду "Азовстали" — CNN

Для украинцев «Азовсталь» стала мрачным, но мощным символом сопротивления, приютив около 2600 солдат и мирных жителей, пока похожий на крепость объект неделями разбивали российские бомбардировки.

Для Москвы это огромное место было разочарованием, последней упрямой оппозицией в городе.

Об этом пишет CNN.

Но когда российский президент Владимир Путин отдал приказ затянуть петлю вокруг огромного фабричного комплекса, небольшая группа собиралась начать тайные переговоры о прекращении осады. Они касались двух высших генералов Путина и украинского депутата, когда-то служившего советским десантником.

Журналисты узнали внутренние детали того, как было заключено соглашение, и кто участвовал в щекотливых переговорах.

Народный депутат Украины от Донецкой области и ветеран советско-афганской войны Александр Ковалев рассказал, что он был посредником на ранних этапах переговоров. Два высокопоставленных генерала российской военной разведки, широко известной как ГРУ, представляли противоположную сторону: генерал-лейтенант Владимир Алексеев, второй командующий ГРУ, и генерал-майор Александр Зорин, оба родившиеся в Украине.

Алексеев был связан с рядом наглых международных инцидентов в последние годы. Он был среди четырех офицеров ГРУ, на которых Министерство финансов США ввело санкции в 2016 году за широкомасштабную злонамеренную киберактивность, направленную на подрыв демократических процессов Америки, включая вмешательство в выборы. Великобритания и Европейский Союз ввели санкции против него в 2019 году за отравление бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипача в Англии смертельным нервно-паралитическим веществом.

Между тем, Зорин был представителем Путина в Сирии, играя активную роль в переговорах между режимом президента Башара Асада и оппозицией страны и повстанческими фракциями.

Офис Ковалева в Киеве находится в невзрачном административном здании, в нескольких минутах от парламента. На стене висит большой флаг его благотворительной организации для ветеранов, лозунг которого взят из советских ВДВ: «Никто кроме нас». У стены чучело волка по имени «Друг» стоит с застывшим рычанием.

Законодатель представляет избирательный округ Донецкой области на востоке страны, где он выступал за отмену государственного закона, закрепляющего украинский язык как государственный – важный вопрос для многих русскоязычных людей в регионе.

Приверженность Ковалева в прошлом подвергалась тщательной проверке. В 2014 году его обвинили в помощи в бегстве членов ныне несуществующего спецподразделения милиции, известного как «Беркут», после того, как они совершили насильственный разгон продемократических протестующих на Евромайдане.

Когда российский штурм Мариуполя и Азовстали продолжался, Ковалев сказал, что помнит, как думал, что кто-то должен попытаться остановить безумие. «Не все люди хотят войны. Многие понимают, что это плохо, и каждый на своем уровне пытается найти лазейку для маленького примирения», — отметил он.

Ковалев сказал, что он воспользовался контактом ФСБ в Москве – Валентином Крыжановским – в надежде прорвать жестокую осаду. Крыжановского, бывшего агента украинской разведки (СБУ), бежавшего в Россию в 2014 году и присоединившегося к ФСБ, в Украине многие считают предателем.

По словам парламентария, многие другие тщетно пытались договориться о доступе к металлургическому заводу «Азовсталь». «Перед мной было 11 неудачных миссий, и никто не верил, что вообще можно туда попасть», — сказал он. Журналисты затруднились проверить эту информацию.

По его словам, он объяснил свои планы в офисе главы военной разведки Украины генерал-майора Кирилла Буданова. Хотя Буданов сомневался в шансах, Ковалев сказал, что ему дали благословение.

25 апреля Ковалев совершил свою первую поездку на оккупированный Россией юг Украины с начала войны, вооружившись секретными паролями и зашифрованными устройствами связи от Буданова, по его словам, чтобы облегчить проход через блокпосты на контролируемую Россией территорию Украины и поддерживать связь с командирами "Азова".

Ковалев рассказал, что сидел целый день с генералом по прозвищу «Дон». Генерал-лейтенант 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа России Андрей Сычев отвечал за руководство наступлением на Мариуполь и, по слухам, заменил генерал-полковника Александра Журавлева после начальных неудачных этапов войны; он также подвергся санкциям ЕС за военные действия в Украине.

Гражданское население было приоритетом, их отчаянные мольбы и ухудшение состояния здоровья привлекли мир.

В начале мая Организация Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали сотни мирных жителей из Азовстали и других районов портового города в рамках серии сделок, которые Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал «сложными». 7 мая вице-премьер-министр Украины Ирина Верщук заявила, что из металлургического комбината вывезли «всех женщин, детей и пожилых людей».

Но солдаты остались, и российские удары по заводу начались снова.

Ковалев вернулся в Мариуполь и за стол переговоров 9 мая.

К этому моменту Буданов настоял на присутствии своих представителей на заседаниях и отправил первого зама Дмитрия Усова. Россияне решили, что им тоже нужно улучшить свою игру.

По ходу переговоров был организован третий визит в Мариуполь и развернулась одна из самых примечательных сцен войны – встреча между российскими генералами, управлявшими кровопролитной войной, и украинскими офицерами, которые Москва изобразила «неонацистами».

"Российская сторона пообещала, что для наших солдат будет цивилизованный выход", — отметил Ковалев.

Он отметил, что когда переговоры начались в действительности, условия были просты: чтобы украинские бойцы прекратили бои, отдали завод и попали под охрану России.

Здесь были условия для взаимного прекращения огня, цивилизованная сдача «Азовстали», цивилизованные условия для наших военнопленных, обмен», – сказал он.

По словам Ковалева, соглашение было реализовано без сбоев. Позже в тот же день наиболее тяжелораненых вынесли с завода на носилках.

17 мая, около полудня, казалось, бесконечный поток солдат начал свою процессию в плен – истощенные и бледные, многие на костылях или носилках, другие хромали, а некоторые были серьезно искалечены.

Ковалев смог получить доступ к военным 18 мая в ДНР. Это был последний раз, когда он видел их.

Через два месяца, 29 июля, произошел взрыв в Оленивском следственном изоляторе, в результате которого погибли более 50 военнопленных, в том числе сдавшиеся в плен бойцы на «Азовстале».

Сегодня около 2000 бойцов "Азовстали" остаются в заключении в "ДНР", но большинство, по словам Ковалева, находятся в России. Он говорит, что все еще работает над тем, чтобы вернуть их домой, возможно, из-за одного из регулярных обменов заключенными.

«Они требуют помощи, просят ее через родных. Мы планируем и делаем все, чтобы до них добраться», – сказал он.

В ведомстве Буданова отказались комментировать запись о причастности Ковалева к переговорам.

«Это всеобщий успех, не только мой. Самое главное в этих переговорах – сохранить жизнь наших бойцов, наших героев, как сказал наш президент: используйте любую возможность, чтобы спасти наших людей», — сказал Ковалев.

Этот успех имеет нюансы. Мариуполь находится под контролем России, и большинство бойцов «Азовстали» остаются военнопленными, хотя Ковалев сказал, что планируются дальнейшие переговоры по их увольнению.

«Мосты общения работают, не все утрачено в этой жизни, ты все еще можешь быть человеком. Даже на войне», – резюмировал он.

Напомним, что всего за месяц оккупанты сбросили 714 тонн авиабомб на "Азовсталь".

Также российские военные обстреливали "Азовсталь" запрещенными зажигательными снарядами.

Читайте также:

"Азовсталь", ад и плен: интервью с легендарными "азовцами"