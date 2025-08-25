"Сердце нации": Келлог пересказал разговор с раненым бойцом ВСУ в госпитале

Спецпредставитель президента США Кит Келлог / © Getty Images

Спецпредставитель президента США Кит Келлог пересказал свой разговор с ранеными украинскими военными в госпитале и поделился, какие слова бойцов «показывают сердце нации».

Об этом Келлог рассказал во время Национального молитвенного завтрака в Киеве.

Представитель президента США рассказал, что во время прошлого или позапрошлого визита в Украину посетил городской военный госпиталь. Больница была переполнена теми, кто потерял конечности.

«Мы даже поговорили с молодым человеком, который потерял три конечности. Одна из вещей, которая меня поразила, как бывшего солдата, это стойкость военных. Я спросил каждого из них, как бывшего военного, типичную вещь: откуда ты, сынок? Что происходит?» — рассказал Келлог.

Он отметил, что в основном пытается понять душу армии, человека, что он хочет делать, чтобы воевать.

Представитель американского лидера сказал, что задал каждому из раненых украинских защитников несколько вопросов. Некоторые из этих вопросов были одинаковыми, но один из них был ключевым для Келлога, признается он.

«Ключевой вопрос для меня: что ты собираешься делать, когда выздоровеешь? И больше половины, это были молодые мужчины, потому что в больнице не было женщин, но один молодой человек сказал: «Я вернусь к борьбе». Подумайте об этом. Это показывает сердце нации, сердце армии«, — высказался спецпредставитель президента США.

«Наполеон Бонапарт когда-то сказал: „В войне моральный дух к физическим силам относится как три к одному“, — добавил Келлог.

Напомним, Келлог 24 августа побывал в Киеве. Там он принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости Украины, в традиционном молитвенном завтраке и провел встречи с руководством государства.

В частности спецпредставитель американского лидера встретился с украинским премьер-министром Юлией Свириденко. Стороны обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины.