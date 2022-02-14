"Серьезная угроза миру": Шольц заявил, что Берлин ожидает от Кремля деэскалации в ситуации у Украины

"Серьезная угроза миру": Шольц заявил, что Берлин ожидает от Кремля деэскалации в ситуации у Украины

Канцлер пригрозил, что военная агрессия будет иметь серьезные последствия для РФ.

Правительство Германии ожидает от Российской Федерации срочных признаков деэскалации ситуации у украинских границ.

Об этом немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в своем Twitter.

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По его словам, военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для России.

"Мы срочно ожидаем от Москвы признаков деэскалации. Еще одна военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом вопросе я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы переживаем очень серьезную угрозу миру в Европе", — заявил Шольц.

Кстати, сегодня, 14 февраля, политик посетит с визитом Украину. В частности, он встретится с президентом Зеленским. Уже 15 февраля он отправится в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Как сообщалось, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал три элемента сдерживания российской агрессии против Украины. Глава МИД заверил, что сейчас позиции Украины на дипломатическом уровне самые сильные за последние восемь лет.

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