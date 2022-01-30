"Серьезнейший кризис безопасности в Европе с 1980-х": каковы геополитические последствия вероятного вторжения РФ в Украину

"Серьезнейший кризис безопасности в Европе с 1980-х": каковы геополитические последствия вероятного вторжения РФ в Украину

Эксперты утверждают, что за действиями РФ и, что важнее, силой ответа Запада, наблюдают во всем мире.

Полномасштабное вторжение России в Украину может привести к глобальным геополитическим последствиям.

Об этом говорится в статье CNN.

По словам экспертов, новая агрессия Кремля "может приступить к новой эре неопределенности в Восточной Европе, нарушить цепочки поставок и глобальную экономику, а также изменить геополитическое влияние, что повредит доверию к Западу".

Аналитики соглашаются, что эффективность ответа НАТО на вероятную агрессию РФ имеет решающее значение для определения того, насколько длительными и дальновидными будут последствия любого другого вторжения.

Ведь любой агрессивный шаг России испытал бы решительность западных стран и создал ряд экономических и неопределенностей.

"Это самый серьезный кризис безопасности в Европе с 1980-х годов", — сказал Найджел Гулд-Дэвис, бывший посол Британии в Беларуси, являющийся старшим научным сотрудником в Международном институте стратегических исследований (IISS).

По его словам, Россия и Запад фундаментально расходятся в мировоззрении, и эти фундаментальные разногласия годами "прятали под ковром".

Прежде всего последствия вероятной оккупации Украины почувствовали бы страны Восточной Европы и Балтии, которые получат "на своем пороге" откровенно воинственную Россию.

Экономические последствия

Экономические последствия вторжения РФ в Украину для мира неизвестны, но существует несколько возможных побочных эффектов, волнующих экспертов.

Украина входит в четыре крупнейших мировых экспортера зерна — по прогнозам, на нее будет приходиться примерно шестая часть мирового импорта кукурузы в ближайшие пять лет. Так что прямой удар по ее производству может повлиять на поставку определенных продуктов питания.

Еще более тревожным для Запада потенциальное влияние на поставки энергоносителей и последствия жестких западных санкций против России, которые можно было бы ожидать после вторжения.

Китай

Эксперты утверждают, что за действиями РФ и, что важнее, силой ответа Запада, наблюдают во всем мире.

"Китай будет внимательно наблюдать за реакцией Запада", — убежден Гулд-Дэвис. Он считает, что слабое противодействие России будет побуждать КНР захватить Тайвань, о чем Пекин стремится уже много лет.

"Если Россия организует успешный ход, это скажет диктаторам всего мира, что США — "бумажный тигр", — сказал Натан Сейлз, заместитель министра по вопросам гражданской безопасности при Трампе.

Кроме того, режимы-изгои, такие как Северная Корея и Иран, тоже могли бы попытаться воспользоваться ослаблением Запада.

Именно поэтому эксперты надеются, что США и НАТО выйдут из этого кризиса с усиленным авторитетом и решительно ответят на агрессивные действия Кремля.

Ранее известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма также высказал предположение, что за тем как Запад реагирует на агрессию РФ, внимательно следит Китай, который также имеет собственные захватнические планы. В первую очередь — захватить Тайвань (почему Тайвань важен для КНР и почему враждуют эти страны — читайте по ссылке ).

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