Серьезные экономические затраты для РФ и усиление безопасности на восточном фланге: о чем Байден говорил с лидерами стран-союзников

Во время разговора о видеосвязи с лидерами ряда стран Европы по Украине было полное единодушие.
Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с лидерами стран-союзников в Европе, чтобы обсудить ситуацию безопасности в связи с российской агрессией вокруг Украины.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
Президент провел разговор в рамках тесных консультаций и координации с трансатлантическими союзниками и партнерами в ответ на военное наращивание РФ у границ Украины.
Байден заявил, что во время разговора о видеосвязи с лидерами ряда стран Европы по Украине было полное единодушие.
"Сегодня я разговаривал с европейскими лидерами в ответ на военное наращивание России на границах Украины. Мы обсудили наши совместные усилия для сдерживания дальнейшей российской агрессии, такие как подготовка к серьезным экономическим затратам для России и усиление безопасности на восточном фланге", — говорится в сообщении Байдена в сервисе микроблогов Twitter.
Напомним:
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Соединенные Штаты не будут отправлять в Украину дополнительные военные силы, кроме тех находящихся здесь в настоящее время инструкторов.
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Ранее в издании Defence Blog сообщили, что Украина получит от США афганские вертолеты.
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Великобритания начала поставки в Украине противотанкового оружия для защиты от России. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине.
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