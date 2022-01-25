Серьезные экономические затраты для РФ и усиление безопасности на восточном фланге: о чем Байден говорил с лидерами стран-союзников

Серьезные экономические затраты для РФ и усиление безопасности на восточном фланге: о чем Байден говорил с лидерами стран-союзников

Во время разговора о видеосвязи с лидерами ряда стран Европы по Украине было полное единодушие.

Президент США Джо Байден провел видеоконференцию с лидерами стран-союзников в Европе, чтобы обсудить ситуацию безопасности в связи с российской агрессией вокруг Украины.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Президент провел разговор в рамках тесных консультаций и координации с трансатлантическими союзниками и партнерами в ответ на военное наращивание РФ у границ Украины.

Байден заявил, что во время разговора о видеосвязи с лидерами ряда стран Европы по Украине было полное единодушие.

"Сегодня я разговаривал с европейскими лидерами в ответ на военное наращивание России на границах Украины. Мы обсудили наши совместные усилия для сдерживания дальнейшей российской агрессии, такие как подготовка к серьезным экономическим затратам для России и усиление безопасности на восточном фланге", — говорится в сообщении Байдена в сервисе микроблогов Twitter.

Напомним:

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