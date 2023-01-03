Серьезный вызов для безопасности России: как в Кремле оценили отказ от мирного развития Японии

Москва рассматривает реализацию Токио курса на отказ от мирного развития Японии как серьезный вызов для безопасности России и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

РФ предупреждает, что в случае продолжения подобной практики «будет вынуждена принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз для России».

Об этом заявил в интервью пропагандистскому агентству ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Обратили внимание на ускоренную реализацию администрацией (премьер-министра Японии Фумио - ред.) Кисиды курса на отказ от декларировавшегося в течение многих десятилетий так называемого мирного развития страны и переход на рельсы форсированной милитаризации. Среди конкретных шагов - проведение крупномасштабных военных учений вблизи российских границ с привлечением внерегиональных партнеров, принятие обновленной редакции доктринальных документов в области обороны и безопасности с прицелом на создание ударного потенциала, беспрецедентное увеличение оборонных расходов", - отметил замминистра.

"Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России", - подчеркнул Руденко.

Также читайте Впервые за три года: японская императорская семья вышла на публику в полном составе

Напомним, что Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7. Заметим, что участники саммита планируют обсудить вопросы продовольственной и энергетической безопасности, возникшие в результате российского вторжения в Украину.

Ранее в Киеве во время ракетной атаки пострадал японский журналист. Известно, что его госпитализировали в больницу.

Потом в посольстве Японии отреагировали на ранение своего журналиста в Киеве. Посольство Японии глубоко возмущено повторным массированным нападением на гражданское население и объекты в Украине в канун Нового года.

Читайте также:

10-летняя японка отдала украинцам все свои сбережения – история детской поддержки