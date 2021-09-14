Сергей Лабазюк: Закон о создании индустриальных парков — толчок для экономики Украины

Возрождение экономики Украины — это, прежде всего, новые рабочие места, стимулирование отечественного производства и переработки, которые создают добавленную стоимость. На сегодня для государства других вариантов экономического развития не существует.

Такое мнение высказал в прямом эфире ток-шоу "ОТВЕТ" народный депутат Украины от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергей Лабазюк.

Как объясняет парламентарий, главную смету страны и местные бюджеты формируются из поступлений в виде налогов. Чем больше украинцы будут производить, потреблять и экспортировать отечественной продукции, тем больший доход в результате будет получено. Индустриальные парки в данном случае — одна из составляющих стимулирования развития малого, среднего и крупного бизнеса. Это большая возможность создавать площадки для запуска экономического маховика, считает Лабазюк.

"До принятия закона №4416-1 об индустриальных парках не только предприниматели производственной отрасли Хмельницкой области, но и других регионов Украины, сталкивались с проблемой подключения коммуникаций, в свою очередь приводило к огромным затратам для бизнеса, порождало длинную бюрократическую процедуру и хуже — коррупцию. Добавлялась еще одна проблема — нехватка инвестиций. Система индустриальных парков, которую мы прописали в законе, искореняет все эти пробелы", — уверяет Сергей Лабазюк.

Ко всему, в принятом документе прописаны четкие условия создания промышленных парков, и что немаловажно — необязательно на базе новой площадки. К примеру, на территории Хмельницкой области достояние советских времен — заводы и фабрики с необходимой инфраструктурой, которые пока не загружены, однако нуждаются в модернизации. Лабазюк объясняет, именно такие производственные площадки уже завтра смогут привлечь инвестиции и работать в дальнейшем, как индустриальные парки.

"На базе производственных заводов может быть создан индустриальный парк, который уже завтра привлечет нужные инвестиции для той или иной отрасли с ориентацией на возможности территории. В Шепетовке, к примеру, можем говорить о лесопереработке, в Хмельницком — легкой промышленности, Каменец-Подольский уже сегодня специализируется на производстве электронных приборов", — рассказывает Лабазюк.

При этом народный депутат подчеркивает — действующая редакция закона не является совершенной, однако однозначно, дает толчок для развития украинской экономики. Ведь в документе предусмотрено выделение государственной поддержки в размере 10 млрд грн с расчетом на 5 лет — по 2 млрд ежегодно.

Сейчас четкий механизм распределения этих средств не предусмотрен, однако и здесь парламентарий видит большой плюс — порождение конкуренции между индустриальными парками, например в городе Хмельницкий и Славута: "Конкуренция — нормальное явление, которое стимулирует производственное развитие. Единственная норма, которую в перспективе стоит исключить из закона, — финансовое стимулирования деятельности выставочных или торговых центров, кинотеатров и других коворкинг-площадок. В моем понимании индустриальный парк — исключительно производство и переработка. Приоритетом для государства должны быть новые рабочие места и добавленная стоимость за переработку продукции, на нашей территории" .

Напомним, что 7 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №4416-1, что позволит создать в Украине индустриальные парки. Данный документ является альтернативой законопроекта №4416, который был разработан Сергеем Лабазюком в соавторстве с народными депутатами. Предыдущая редакция проекта имела целью упростить механизм доступа к участию в промышленных парках, введение дополнительных стимулов, таких как кредитование и государственные инвестиции в их инфраструктуру для уменьшения расходов бизнеса в начале экономической деятельности.

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