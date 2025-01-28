Сергей Рахманин: Госпогранслужба в разы эффективнее закупает оружие, чем АОЗ

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг конфликта руководства Минобороны и Агентства оборонных закупок.

По его мнению, в конфликте виноваты обе стороны, поскольку юридически Агентство оборонных закупок (АОЗ) является государственным предприятием в структуре военного ведомства. Соответственно и назначение Марины Безруковой директором АОЗ, и формирование наблюдательного совета предприятия происходило по инициативе Рустема Умерова.

Последствия конфликта могут быть катастрофическими, ведь под вопросом — заключение долгосрочных контрактов, а затем бесперебойная поставка поставок боеприпасов на фронт.

В то же время Рахманин отметил и некомпетентность главы АОЗ. "По моей субъективной точке зрения, не раскрывая цифр, очень печальных, если бы ВСУ воевали только теми боеприпасами и оружием, которое закупает АОЗ, то фонт проходил бы где-то за Збручем. И на мой взгляд — это приговор руководству АОЗ", – отметил народный депутат в эфире телемарафона.

В противоположность этому он привел пример успешной деятельности Государственной пограничной службы Украины в сфере государственных закупок для нужд сил обороны.

"ГНСУ, в котором за закупки отвечают лишь несколько человек, и которое официально занимается закупкой оружия с 2022 года, с точки зрения скорости, цены и качества в разы эффективнее, чем АОЗ, где работает несколько сотен человек с огромными зарплатами и наблюдательным советом", -резюмировал Сергей Рахманин.