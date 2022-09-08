Ряд загадочных смертей российских топ-чиновников и бизнесменов: Фейгин рассказал, о чем это свидетельствует

Ряд смертей бывших и действующих руководителей российских компаний свидетельствует о криминальном переделе финансовых потоков. Речь здесь не о политике, а о деньгах.

Об этом в интервью изданию "Гордон" сказал российский правозащитник и блогер Марк Фейгин.

По его словам, выяснение отношений происходит не на самом высоком уровне власти, а "на одну-две ступеньки ниже".

"Это передел не на самой верхушке. На самой верхушке они другой вопрос решают. А это происходит на ступеньку-две низшего уровня. Поэтому, кто будет иметь пользу от всей этой ситуации – вопрос открыт. И если кто-то сильно мешает, то проще его зарезать вместе с семьей и маленькими детьми. Потому что цена вопроса – это миллиарды и миллиарды долларов. Тем более, что конъюнктура явно способствует", – сказал он.

По мнению Фейгина, война России против Украины способствует перераспределению финансовых потоков между российскими бизнесменами, поэтому в ряде смертей руководителей государственных компаний в России была не политическая, а финансовая составляющая.

"Счет идет на миллиарды. Это не то, что делят глупости какие-то. Я думаю, что просто в период войны это проще решить – в период такого кризиса, обострения. Когда не до них, и высшая власть занята войной, фронтом", – отметил он.

Напомним, в последние месяцы при странных обстоятельствах скончались несколько российских чиновников, некоторые из них были убиты вместе с семьями.

Читайте также: