Серый кардинал Трампа: кто формирует жесткий курс США
NYT рассказала, кто стоит за жесткой иммиграционной и силовой политикой Дональда Трампа. Как советник по тени влияет на решение Белого дома.
Заместитель руководителя аппарата Белого дома и советник по внутренней безопасности Стивен Миллер стал одной из самых влиятельных фигур в администрации Дональда Трампа. Именно он считается главным архитектором жесткой иммиграционной политики, массовых депортаций и силовых подходов к безопасности в Западном полушарии.
Об этом говорится в материале BBC Украина.
В начале 2026 года роль Миллера только усилилась - он участвует не только во внутренней политике, но и в формировании внешнеполитических решений. В то же время, растет и волна критики: демократы требуют его отставки, а часть республиканцев публично сомневается в целесообразности его методов.
Скандалы вокруг действий иммиграционных служб
После гибели граждан США во время операции федеральных иммиграционных служб в Миннеаполисе Миллер публично обвинил погибшего в "терроризме". Впоследствии видеодоказательства опровергли эти заявления, а сам советник был вынужден частично отступить от своих слов. Оппоненты обвиняют его в подстрекательстве силовиков к жестким действиям и эскалации насилия.
Именно Миллер добивался резкого увеличения количества задержаний нелегальных мигрантов – до 3000 арестов в день. После этого в крупных городах США усилились рейды иммиграционной службы. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм прямо заявила, что действует "по указанию президента и Стивена".
Падение поддержки политики Трампа
По данным опроса Reuters-Ipsos, уровень поддержки иммиграционной политики Трампа упал до минимума с момента его возвращения в Белый дом, а большинство американцев считают действия ICE излишне жесткими. Внутри Республиканской партии растет обеспокоенность в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.
Несмотря на это, Миллер остается одним из самых близких к президенту советников. Его считают человеком, который формирует мировоззрение Трампа — принцип силы, жесткого давления и отсутствия уступок.
Воздействие на внешнюю политику
Роль Миллера выходит за пределы внутренней безопасности. Он участвует в планировании военных операций в Западном полушарии, в том числе по борьбе с наркотрафиком и давлению на режимы в Латинской Америке. Также именно он публично озвучивает позицию Белого дома по поводу доминирования США в регионе и готовности действовать силовыми методами.
Его риторика по поводу “права силы” и доминирования США вызывает критику даже среди части республиканцев. Оппоненты обвиняют Миллера в продвижении радикального национализма и опасной эскалации во внешней политике.
Человек, который не отступает
Миллер много лет работает с Трампом и пережил вместе с ним поражение на выборах 2020 года и возвращение к власти. Политтехнологи отмечают: пока Трамп остается президентом, позиции Миллера в Белом доме остаются крепкими, несмотря на скандалы, падение рейтингов и критику из обоих политических лагерей.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа кардинально меняет подход к внешней политике, делая ставку не на карьерных дипломатов, а на действующих военных командиров, непосредственно участвующих в переговорах с ключевыми геополитическими оппонентами Вашингтона.