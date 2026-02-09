Серый кардинал Трампа: кто формирует жесткий курс США

Стивен Миллер / © Associated Press

Заместитель руководителя аппарата Белого дома и советник по внутренней безопасности Стивен Миллер стал одной из самых влиятельных фигур в администрации Дональда Трампа. Именно он считается главным архитектором жесткой иммиграционной политики, массовых депортаций и силовых подходов к безопасности в Западном полушарии.

Об этом говорится в материале BBC Украина.

В начале 2026 года роль Миллера только усилилась - он участвует не только во внутренней политике, но и в формировании внешнеполитических решений. В то же время, растет и волна критики: демократы требуют его отставки, а часть республиканцев публично сомневается в целесообразности его методов.

Скандалы вокруг действий иммиграционных служб

Стивен Миллер. / © Getty Images

После гибели граждан США во время операции федеральных иммиграционных служб в Миннеаполисе Миллер публично обвинил погибшего в "терроризме". Впоследствии видеодоказательства опровергли эти заявления, а сам советник был вынужден частично отступить от своих слов. Оппоненты обвиняют его в подстрекательстве силовиков к жестким действиям и эскалации насилия.

Именно Миллер добивался резкого увеличения количества задержаний нелегальных мигрантов – до 3000 арестов в день. После этого в крупных городах США усилились рейды иммиграционной службы. Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм прямо заявила, что действует "по указанию президента и Стивена".

Падение поддержки политики Трампа

По данным опроса Reuters-Ipsos, уровень поддержки иммиграционной политики Трампа упал до минимума с момента его возвращения в Белый дом, а большинство американцев считают действия ICE излишне жесткими. Внутри Республиканской партии растет обеспокоенность в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Несмотря на это, Миллер остается одним из самых близких к президенту советников. Его считают человеком, который формирует мировоззрение Трампа — принцип силы, жесткого давления и отсутствия уступок.

Воздействие на внешнюю политику

Роль Миллера выходит за пределы внутренней безопасности. Он участвует в планировании военных операций в Западном полушарии, в том числе по борьбе с наркотрафиком и давлению на режимы в Латинской Америке. Также именно он публично озвучивает позицию Белого дома по поводу доминирования США в регионе и готовности действовать силовыми методами.

Его риторика по поводу “права силы” и доминирования США вызывает критику даже среди части республиканцев. Оппоненты обвиняют Миллера в продвижении радикального национализма и опасной эскалации во внешней политике.

Человек, который не отступает

Миллер много лет работает с Трампом и пережил вместе с ним поражение на выборах 2020 года и возвращение к власти. Политтехнологи отмечают: пока Трамп остается президентом, позиции Миллера в Белом доме остаются крепкими, несмотря на скандалы, падение рейтингов и критику из обоих политических лагерей.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа кардинально меняет подход к внешней политике, делая ставку не на карьерных дипломатов, а на действующих военных командиров, непосредственно участвующих в переговорах с ключевыми геополитическими оппонентами Вашингтона.