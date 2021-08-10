Сестра Ким Чен Ына раскритиковала решение Южной Кореи провести совместные военные учения с США

Она заявила, что страна будет укреплять национальную оборону, чтобы быстро реагировать на любые военные действия.

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон раскритиковали Южную Корею и США за проведение совместных военных учений.

Об этом пишет ЦТАК.

"Вооруженные силы США и Южной Кореи в конечном итоге начали совместные военные учения, которые еще больше способствуют нестабильности", — говорится в заявлении Ким Е Чжон.

Она сожалеет о решении южнокорейских властей начать военные учения, назвав данные действия "предательством".

"Мы укрепим нашу национальную оборону и сильные превентивные возможности, чтобы быстро реагировать на любые военные действия", — заметила Ким Е Чжон.

Напомним, что совместные военные учения Южной Кореи и США ежегодно проходят в августе.

Ранее обе страны начали предварительную подготовку к учениям, которые должны стартовать на следующей неделе.

Напомним:

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын 5 июня впервые за месяц появился на публике. Северокорейский диктатор председательствовал на заседании политбюро Трудовой партии Кореи. Он обсудил, в частности, созыв правящей партии и организационные вопросы.

Северокорейский диктатор председательствовал на заседании политбюро Трудовой партии Кореи. Он обсудил, в частности, созыв правящей партии и организационные вопросы. В Пхеньяне заявили, что состояние Ким Чен Ына "разбивает сердца народа". По мнению аналитиков, таким образом режим пытается доказать миру, что и северокорейцы заботятся о своем лидере и плачут из-за его худобы.

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