Сестра Ким Чен Ина – Ким Йо Чжон. / © dailymail.co.uk

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Сестра диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Йо Чжон — пригрозила Швейцарии закрытием ее дипломатического представительства в Пхеньяне, а также обвинила швейцарские власти в «подлом поведении».

Об этом сообщило северокорейское государственное агентство KCNA, пишет RMF24/PAP.

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«Я решительно осуждаю власти Швейцарии за ее чрезвычайно подлое поведение», — высказалась политик.

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Ким Йо Чжон очень возмутилась решением Берна ввести санкции против северокорейского лагеря Сонгдовон, куда при содействии России вывозили украинских детей с временно оккупированных территорий.

Еще больше ее взволновало то, что такое решение Швейцария приняла всего через несколько дней после визита делегации в Пхеньян. По словам Ким Йо Чжон, в ходе переговоров стороны якобы обсуждали развитие отношений, а Берн выражал готовность к диалогу и сотрудничеству с КНДР.

Сестра диктатора также заявила, что в ближайшее время будет рекомендовать дипломатическому ведомству страны принять меры по отзыву разрешения на работу швейцарского представительства в Пхеньяне.

Санкции Швейцарии против КНДР

Решение Берна касалось северокорейского лагеря Сонгдовон. Швейцарские власти установили, что заведение было причастно к вывозу украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в сотрудничестве с РФ. Отмечается, что лагерь способствовал идеологической обработке и русификации украинских детей.

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Ранее аналогичные ограничения против этого объекта ввели Великобритания и Европейский союз.

Отметим, что дипломатическое представительство Швейцарии в Пхеньяне возобновило работу в конце октября. Это произошло во время визита в КНДР министра иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса. Новое представительство подчиняется посольству страны в Пекине.

До этого Швейцария имела в столице КНДР гуманитарное бюро, работавшее с 1997 по 2020 год. Его закрыли из-за пандемии COVID-19.

Напомним, издание The Economist писало о том, что Россия, Китай, Иран и КНДР. создают военную сеть. Они перестраивают механизмы обхода западных санкций, а также передают друг другу оружие, технологии, разведывательную информацию и боевой опыт. Одним из наиболее заметных направлений стала разработка и применение беспилотников.

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В свою очередь лидер-диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил о намерении достичь «абсолютного преимущества» в войне беспилотников. Пхеньян планирует расширять свой арсенал БпЛА и развивать новые военные технологии, в том числе дроны с искусственным интеллектом.

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