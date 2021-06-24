Сестра Ким Чен Ына заявила, что у США неправильные ожидания от КНДР

Сестра Ким Чен Ына заявила, что у США неправильные ожидания от КНДР

"США могут интерпретировать ситуацию таким образом, чтобы искать утешение для себя", — сказала она.

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - заместитель директора департамента информации ЦК ТПК Ким Е Чжон заявила, что у США неправильные ожидания от КНДР.

Об этом информирует ЦТАК.

"Метод ожидания, который они выбрали, — ошибочный путь, он повергнет их в еще большее разочарование", — говорится в заявлении Ким Е Чжон.

Она добавила, что "США могут интерпретировать ситуацию таким образом, чтобы искать утешение для себя".

Так Ким Е Чжон прокомментировала слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который ранее заявил, что Вашингтон рассматривает как "интересный сигнал" заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что стране следует готовиться как к диалогу с США, так и к конфронтации.

Ранее специальный представитель США по КНДР Сон Ким, комментируя заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о том, что следует готовиться как к диалогу, так и к конфронтации, заметил:

"Мы тоже будем готовы к тому, и к другому, потому что, как вы знаете, мы все еще ждем ответ из Пхеньяна о встрече. Надеюсь, слово "диалог" указывает на то, что мы скоро получим положительный ответ".

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что встретится с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном, только если администрация американского лидера будет "точно знать" темы переговоров.

По его словам, саммит должен будет сопровождаться предварительным обязательствам по деэскалации. Кроме того, стороны должны будут определить параметры для дальнейших обсуждений ядерного арсенала Северной Кореи.

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