Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев / © Getty Images

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Сестра спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева — Наталья — тайно посетила Украину в феврале 2025 года. Она побывала там с американским паспортом.

Об этом американская журналистка Кэти Ливингстон сообщила в соцсети X.

«Наталья Дмитриева, сестра главного кремлевского переговорщика Кирилла Дмитриева, посетила Украину совсем недавно, в феврале 2025 года — по американскому паспорту, как мне подтвердили несколько источников», — написала журналистка в Сети.

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По ее информации, Наталья Дмитриева прибыла в Украину 8 февраля и покинула страну 12 февраля. Это произошло всего за несколько дней до российско-американских переговоров в Саудовской Аравии.

По данным одного из источников Ливингстон, сестра спецпредставителя главы Кремля уехала из Украины в США вместе с матерью в начале 2022 года, после полномасштабного российского вторжения. Цель визита Натальи в Украину пока неизвестна.

«Хотя старые записи свидетельствуют о том, что и Наталья, и ее мать, Тамара Шевченко, раньше имели украинские паспорта, они, похоже, последние несколько лет путешествовали в Украину, используя американские паспорта», — говорится в сообщении Ливингстон.

Журналистка добавила, что также непонятно, как Дмитриева и Шевченко получили американские паспорта, и живут ли они сейчас в США.

Ливингстон отметила, что семья Дмитриевых может обладать большим количеством активов в Европе и Украине, чем было известно ранее.

Напомним, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев представлял Москву на переговорах с США по поводу войны в Украине. Он родом из Киева, но в свое время уехал в США, а позже начал делать карьеру в России.