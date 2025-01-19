Сеть взбудоражило фото, на котором Бербок "убегает" от Шольца: минист отреагировала

На снимке видно, как Шольц тянется к Бербоку, но она уклоняется.

Сеть облетела фото, на котором министр иностранных дел Германии Анналена Бербок якобы "убегает" от канцлера ФНР Олафа Шольца.

О Бербоке рассказала в эфире телеканала ZDFheute.

Снимок опубликовали немецкие медиа. На нем видно, как Шольц тянется к Бербоку. на 3 млрд. евро. Другие СМИ написали, что глава правительства соглашается на пакет, но при условии отмены долгового режима. Однако такой вариант не понравился Бербок.

После сообщений в медиа Аналена Бербок прокомментировала фото. Она подчеркнула, что не убегала от Шольца, потому что это был "моментальный снимок".

"И из этого (фото – Ред.) делается вывод, что я не подаю руку, хотя, как видно на фото, я даже не заметила, что происходит позади меня, потому что, как и у каждого человека, у меня нет глаз на затылка", — сказала министр иностранных дел Германии.

Напомним, на днях стало известно, что глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала действующего канцлера Олафа Шольца из-за его нежелания одобрить дополнительный пакет помощи для Украины на сумму 3 млрд евро.

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