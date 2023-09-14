Сеул предупреждает о предполагаемом военном соглашении между Россией и Северной Кореей

В Южной Корее выразила "глубокую обеспокоенность" по поводу возможного военного сотрудничества между Северной Кореей и Российской Федерацией после встречи Ким Чен Ина и Владимира Путина, которая состоялась 13 сентября на Дальнем Востоке.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление руководителя Министерства объединения Южной Кореи Ким Юн Хо.

По его словам, Пхеньян и Москва, похоже, преследуют "какое-то военное соглашение", указывая на недавние визиты Ким Чен Ина на заводы по производству боеприпасов в Северной Корее и его визит в Россию вместе с высшими военными чиновниками, а также поездку главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Пхеньян.

Следует заметить, что эти комментарии прозвучали после того, как официальные лица США предупредили, что Владимир Путин может использовать встречу с коллегой-диктатором из Северной Кореи для поиска оружия, заявив, что переговоры по вооружению "активно продвигаются" между двумя странами.

"Я не могу не испытывать глубокую обеспокоенность по поводу военного сотрудничества и операции по поставке оружия", — сказал Ким Йен Хо.

Кроме того, южнокорейский министр призвал власти обеих стран прекратить "незаконные действия", которые приведут к их "изоляции и регрессу", а также соблюдать международные нормы, в частности резолюцию Совбеза ООН.

По словам Ким Йен Хо, Северная Корея столкнется с "более сильным ответом" со стороны Южной Кореи, США и Японии, "чем больше она будет цепляться за свои ядерные разработки".

Напомним, американские аналитики ISW прокомментировали визит Ким Чен Ина в Путин. Специалисты уверены, что Владимир Путин, вероятно, опасается укрепления отношений с Северной Кореей, которые могут поставить под угрозу схему уклонения РФ от санкций.

Северокорейское информационное агентство KCNA пишет, что Путин планирует посетить Северную Корею по приглашению Ким Чен Ина. В Кремле эту информацию пока не комментировали.

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