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Северная Корея назвала войну РФ в Украине "священной" и заявила о поддержке Кремля

Северная Корея назвала войну РФ в Украине "священной" и заявила о поддержке Кремля

Владимир Путин и Ким Чен Ин. / Фото: Associated Press

КНДР будет "твердо стоять рядом с российскими товарищами".

В КНДР заявили, что будут "твердо стоять рядом с российскими товарищами" и выразили уверенность в победе агрессорки РФ.

Об этом цинично заявила глава МИД северной Кореи Цой Сон Хи во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Северокорейская дипломат назвала войну России в Украине "священной". Мол, с самого начала так называемой "сво" диктатор Ким Чен Ын "мощно" поддерживал кремлевского "фюрера" Владимира Путина и "оказывал помощь российской армии и русскому народу".

По словам Цой Сон Хи, Пхеньян "не сомневается в победе России в конфликте в Украине под "мудрым руководством уважаемого президента России Владимира Путина".

"Российская армия и народ непременно добьются большой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и защите безопасности своего государства", — цинично заявила министерша МИД КНДР.

Как сообщалось, агентство Reuters заявило о том, что три генерала Ким Чен Ина прибыли в Россию. Один из них будет непосредственно руководить северокорейскими солдатами в РФ.

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