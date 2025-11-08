Северная Корея пригрозила «наступательными действиями»: что взволновало Ким Чен Ына

Ким Чен Ын. / © Associated Press

Северной Корее не понравились переговоры США с Южной Кореей по вопросам безопасности, а также прибытие американского авианосца в страну. Пхеньян грозится предпринять «более наступательные действия».

Об этом заявил министр обороны Северной Кореи Но Кванг Чол, сообщило Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ.

КНДР пригрозил, мол, будет действовать более агрессивно на фоне переговоров безопасности между Вашингтоном и Сеулом.

"Мы будем делать больше наступательных шагов против угроз врагов, чтобы поддержать безопасность и защитить мир, демонстрируя силу", - сказал Но.

Северокорейский министр также раскритиковал мероприятие атомного авианосца США в порт Бусана в Южной Корее. Мол, это накалило напряжение на Корейском полуострове.

Также КНДР не приветствует совместный визит министров обороны США и Южной Кореи в линию разграничения в начале этой недели.

"Это - не скрытое проявление их враждебного отношения к КНДР", - подчеркнул министр обороны Северной Кореи.

Заметим, что на днях Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у своего восточного побережья. Запуск произошел после того, как США расширили санкции против северокорейских лиц, связанных с совершением киберпреступлений. Сеул осудил запуск ракеты, назвав критику КНДР встречи США и Южной Кореи жалкой.

Напомним, южнокорейская разведка заявила, что КНДР направила около 5 тысяч военных в Россию. Официально их назвали "строительные части". Сеул предполагает, что Пхеньян может послать дополнительные группы военных, поскольку Москва якобы оказывает КНДР экономическую помощь, промышленные материалы и другие ресурсы.