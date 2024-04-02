Северная Корея продолжает поставлять оружие России – Пентагон

Министерство обороны США убеждено, что северокорейский режим продолжает незаконно поставлять России оружие, которое оно использует в войне против Украины.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, — пишет Укринформ.

«Мы оцениваем, что партнерство (между Пхеньяном и Москвой – ред.) в дальнейшем преуспевает, что Северная Корея продолжает оказывать (военную – ред.) поддержку России»,- отметила представитель оборонного ведомства США.

В ответ на просьбу конкретизировать, какое оружие поставляет россиянам северокорейский режим, Сингх заметила, что Пентагон ранее рассекречивал некоторую информацию для широких масс. На этот раз, по ее словам, речь идет о поставках различных вооружений.

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Напомним, что ранее США предупредили Китай о поддержке агрессии РФ в Украине.

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