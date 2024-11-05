Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет в преддверии выборов в США

Запуск состоялся за несколько часов до того, как американцы отправятся на избирательные участки.

Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря во вторник, сообщили военные Южной Кореи, всего за несколько часов до выборов президента США.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что зафиксировал запуски около 7:30 утра по местному времени из района Сарион в западной провинции Северный Хванхе. Количество ракет не уточняется, отметив, что анализ продолжается.

"Усиливая мониторинг и бдительность наших военных в рамках подготовки к дополнительным запускам, мы поддерживаем полную готовность, одновременно тесно обмениваясь данными о баллистических ракетах Северной Кореи с властями США и Японии", — говорится в текстовом сообщении JCS.

Запуск прошел за несколько часов до того, как американцы отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Камала Гаррис и ее соперника от Республиканской партии Дональда Трампа во вторник по времени США).

Это также произошло пять дней спустя после того, как Северная Корея запустила в Восточное море новую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-19, теоретически способную достичь материковой части США.

Северная Корея похвасталась новым запуском межконтинентальных баллистических ракет, утверждая, что она восстановила рекорды своего стратегического ракетного потенциала и обеспечила "необратимое гегемоническое положение" в разработке средств доставки ядерного оружия.

По данным JCS, в ответ на запуск на прошлой неделе Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония провели совместные воздушные учения с участием американского бомбардировщика B-1B над водами к востоку от южного острова Чеджу.

Ким Йо Чжон, сестра лидера КНДР, раскритиковала воздушные учения непосредственно перед последним запуском, описав их как демонстрацию "самой враждебной и опасной агрессивной природе" врага.

Северная Корея резко выступила против размещения стратегических средств США на Корейском полуострове и близ него, обвинив Вашингтон в усилении напряженности.

Напомним, что первые бойцы КНДР уже попали под обстрел в Курской области.

Ранее президент Владимир Зеленский в видеообращении 1 ноября сообщал, что первые тысячи солдат из КНДР уже находятся недалеко от украинской границы.

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