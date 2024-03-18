Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Восточного моря

Запуск состоялся после совместных научений США и Южной Кореи.

Северная Корея выпустила неопределенную баллистическую ракету в сторону Восточного моря в понедельник, сообщили южнокорейские военные.

Об этом пишет Yonhap

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил запуск, но не предоставил дополнительных подробностей

Это второй за год запуск баллистической ракеты КНДР после первого запуска 14 января.

Запуск состоялся несколько дней спустя после того, как в четверг Сеул и Вашингтон завершили ежегодные учения «Щит свободы», которые проводились в течение 11 дней, чтобы усилить сдерживание ядерной и ракетной угроз Северной Кореи.

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Напомним, 4 января в США заявили, что в широкомасштабных атаках РФ на Украину использовались ракеты из Северной Кореи.

СБУ также нашла подтверждение тому, что Россия обстреливает Украину ракетами из КНДР.

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