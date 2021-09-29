Северная Корея запустила новую гиперзвуковую ракету: что произошло

Власти называли разработку гиперзвуковой ракеты одной из пяти первоочередных задач на текущую пятилетку
В Северной Корее состоялся испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты.
Об этом информирует официальное информагентство КНДР ЦТАК.
Академия наук национальной обороны КНДР испытала ракету "Хвасон-8" в провинции Чагандо. Испытание в Пхеньяне называют успешным.
СМИ сообщили, что власти называют разработку гиперзвуковой ракеты одной из пяти первоочередных задач на текущую пятилетку и отмечают, что ее реализация "продвигается вперед".
До этого в распоряжении Пхеньяна не было оружия такого типа.
КНДР ранее провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Снаряды пролетели при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.
Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика утром во вторник, 28 сентября, выпустила по меньшей мере одну нераспознанную ракету в сторону Японского моря.
До этого — 11 и 12 сентября — Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал случившееся провокацией. В ответ Пхеньян выступил с его критикой.