Северная Корея запустила новую гиперзвуковую ракету: что произошло

Власти называли разработку гиперзвуковой ракеты одной из пяти первоочередных задач на текущую пятилетку

В Северной Корее состоялся испытательный запуск новой гиперзвуковой ракеты.

Об этом информирует официальное информагентство КНДР ЦТАК.

Академия наук национальной обороны КНДР испытала ракету "Хвасон-8" в провинции Чагандо. Испытание в Пхеньяне называют успешным.

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СМИ сообщили, что власти называют разработку гиперзвуковой ракеты одной из пяти первоочередных задач на текущую пятилетку и отмечают, что ее реализация "продвигается вперед".

До этого в распоряжении Пхеньяна не было оружия такого типа.

КНДР ранее провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Снаряды пролетели при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.

Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика утром во вторник, 28 сентября, выпустила по меньшей мере одну нераспознанную ракету в сторону Японского моря.

До этого — 11 и 12 сентября — Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал случившееся провокацией. В ответ Пхеньян выступил с его критикой.

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