Северная Корея заявила о полной поддержке военных операций России

Владимир Путин и Ким Чен Ин. / © Associated Press

Северная Корея выразила твердую солидарность с позицией Российской Федерации по поводу кризиса (так РФ и поддерживающие ее режимы называют войну в Украине).

Об этом заявило государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA в совместном заявлении двух стран, сообщает Reuters.

Пхеньян заявляет о полной поддержке военных операций страны-агрессора России.

Отмечается, что эти заявления прозвучали в канун 80-летия основания руководящей партии Трудовой Кореи в КНДР, которое будет отмечаться уже завтра, 10 октября.

Напомним, ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР готовит ракеты, которые могут достать до США. По его словам, в настоящее время страна находится на завершающей стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной нанести ядерный удар.

Кроме того, Ким Чен Ын распорядился задействовать все ресурсы для поддержки ядерной программы страны, чтобы «заострить ядерный щит и меч» и защитить национальный суверенитет и безопасность страны.