Северная Корея заявила о своем участии в войне в Украине: в США отреагировали

Флаг США. / © Associated Press

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Северная Корея должна забрать свои войска из России. В свою очередь Российская Федерация должна прекратить любую поддержку КНДР.

Об этом заявили в Госдепартаменте США, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap .

В Госдепе подчеркнули, что "принимающие участие в российско-украинской войне третьи страны, такие как КНДР", "несут ответственность".

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"Мы озабочены прямой вовлеченность КНДР в войну. Развертывание военных сил КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны прекратиться", - цитирует агентство чиновника.

Кроме того, отмечается, что обучение северокорейских солдат Россией нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Заявление КНДР об участии их солдат в войне

В КНДР официально подтвердили, что воюют на стороне России против Украины. Пхеньян якобы направил свои войска в Россию, чтобы помочь воевать согласно договору о стратегическом партнерстве.

"Операция по освобождению района Курской области для отражения авантюрного вторжения украинских властей на территорию Российской Федерации была успешно завершена", - говорится в заявлении официальных СМИ КНДР.

Дата публикации 21:38, 27.04.25 Количество просмотров 35 Трамп наконец-то это признал сам! Путину больше не удастся водить американца за нос