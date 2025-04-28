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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Северная Корея заявила о своем участии в войне в Украине: в США отреагировали

Вашингтон заявляет, что озабочен действиями Пхеньяна и Москвы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Флаг США.

Флаг США. / © Associated Press

Северная Корея должна забрать свои войска из России. В свою очередь Российская Федерация должна прекратить любую поддержку КНДР.

Об этом заявили в Госдепартаменте США, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap .

В Госдепе подчеркнули, что "принимающие участие в российско-украинской войне третьи страны, такие как КНДР", "несут ответственность".

"Мы озабочены прямой вовлеченность КНДР в войну. Развертывание военных сил КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны прекратиться", - цитирует агентство чиновника.

Кроме того, отмечается, что обучение северокорейских солдат Россией нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Заявление КНДР об участии их солдат в войне

В КНДР официально подтвердили, что воюют на стороне России против Украины. Пхеньян якобы направил свои войска в Россию, чтобы помочь воевать согласно договору о стратегическом партнерстве.

"Операция по освобождению района Курской области для отражения авантюрного вторжения украинских властей на территорию Российской Федерации была успешно завершена", - говорится в заявлении официальных СМИ КНДР.

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