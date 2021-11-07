"Северный поток-2" может стать "рычагом давления" на Кремль: в США заявили о риске эскалации на Донбассе

"Северный поток-2" может стать "рычагом давления" на Кремль: в США заявили о риске эскалации на Донбассе

США призывает ФРГ использовать для сдерживания агрессии Москвы "Северный поток-2".

В последние дни США дипломатическими каналами предупредили Германию и других союзников об опасности эскалации войны на Донбассе.

Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на собственные источники.

Также читайте NY Times опубликовала исследование, разрушающее басни РФ о ее непричастности к войне на Донбассе

Согласно имеющейся в издании информации, США якобы обратились в Европейскую службу внешнеполитической деятельности, а также министерства иностранных дел в Берлине, Париже и Лондоне. В Берлине Вашингтон общается и с правительством Ангелы Меркель, которая временно сохраняет свои полномочия канцлера, и участниками потенциальной "светофорной" коалиции во главе с социал-демократами.

Издание пишет, что США мол настаивают на том, чтобы как рычаг давления на Кремль, Германия использовала российский газопровод "Северный поток-2", который все еще не получил разрешения на эксплуатацию.

Американская сторона ожидает, что Берлин остановит или, по крайней мере, пересмотрит процедуру сертификации трубопровода.

Напомним, что в Минобороны сообщили о 90 тыс. российских военных, которые Москва стянула к украинским границам.

Как сообщалось также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости мира: немецкий энергетический регулятор просит предоставить гарантии относительно "Северного потока-2"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку