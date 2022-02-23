"Северный поток-2" не сможет обойти санкции: проект остался без поддержки соответствующего фонда

Все из-за прекращения сертификации российского газопровода.
Немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды Stiftung Klima und Umweltschutz MV отказался от поддержки российского газопровода "Северный поток-2". Фонд был создан, чтобы помочь проекту обойти санкции США.
Об этом сообщает NDR в среду, 23 февраля.
Организация не будет поддерживать "Северный поток-2" после прекращения его сертификации, заявил глава фонда, экс-премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Эрвин Зеллеринг.
"Совет директоров согласился, что теперь мы должны принять во внимание это развитие событий и что мы как фонд больше не связаны мандатом, который парламент земли дал нам в прямо оговоренном уставом пункте, что, несмотря на санкции США, хотят внести свой вклад в завершение строительства трубопровода", – сказал Зеллеринг.
Он подчеркнул, что все деловые операции были приостановлены с вечера 22 февраля.
Напомним, 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации российского газопровода "Северный поток-2".
Еврокомиссия заявила, что остановка сертификации "Северного потока-2" не влияет на обеспечение ЕС газом.
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