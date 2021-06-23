"Северный поток-2" угрожает безопасности Украины: Блинкен назвал цель США

Блинкен говорит, что США не позволят РФ использовать "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины.

"Северный поток-2", который является российским геополитическим проектом, подрывает безопасность Украины, и США ожидают, что Германия не позволит использовать трубопровод как инструмента давления против Европы и Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом, пишет Reuters.

"Мы продолжаем считать трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и потенциально подрывает безопасность Украины и других стран в регионе. Наша цель остается прежней: гарантировать, что Россия не может использовать энергетику как орудие принуждения, оружия против Украины или кого бы то ни было в Европе", — заявил госсекретарь.

В свою очередь, глава МИД ФРГ заявил, что "США ожидают от Германии, она не позволит использовать "Северный поток-2" против Украины".

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "Северный поток-2" — "это вызов не только Украине, но и для Польши, для многих стран, которые понимают, что такое РФ".

Как сообщалось, США официально отказались похоронить "Северный поток-2" на дне Балтийского моря. Так, администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2. AG и его гендиректора Маттиаса Варнига "в соответствии с национальными интересами".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что заключение первой нити проекта "Северного потока-2", который строят в обход Украины, завершено. Вторую нить продолжают укладывать.

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