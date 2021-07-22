"Северный поток-2": Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией

"Северный поток-2": Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией

МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

Украина инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2" из-за угрозы своей безопасности.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Тwitter.

"Согласно статье 274 Соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку-2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС", — говорится в сообщении.

По словам Кулебы, МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин.

Напомним, что министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2".

Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

Новости мира: соглашение США и Германии о "Северном потоке-2" - что решили

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку