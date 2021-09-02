"Северный поток-2": Зеленский заявил, что США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины

"Северный поток-2": Зеленский заявил, что США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины

Украина продолжит бороться с энергетическим оружием России.

США могут использовать санкции угрозы энергетической независимости Украины после введения в действие российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом после встречи с главой Белого дома Джо Байденом заявил президент Украины Владимир Зеленский, — пишет "Интерфакс-Украина".

"Я знаю, что желание США, то, что я сегодня слышал, желание – если будут нарушаться украинские права и, если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы к применению санкционной политики", — заметил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после встречи с американскими конгрессменами в Вашингтоне.

"Я сказал (Байдену – ред.) президенту очень открыто, что мы (Украина – ред.), невзирая ни на что, будем бороться с этим энергетическим оружием", — добавил он.

Напомним, что

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