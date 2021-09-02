"Северный поток-2": Зеленский заявил, что США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины

Украина продолжит бороться с энергетическим оружием России.
США могут использовать санкции угрозы энергетической независимости Украины после введения в действие российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом после встречи с главой Белого дома Джо Байденом заявил президент Украины Владимир Зеленский, — пишет "Интерфакс-Украина".
"Я знаю, что желание США, то, что я сегодня слышал, желание – если будут нарушаться украинские права и, если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы к применению санкционной политики", — заметил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после встречи с американскими конгрессменами в Вашингтоне.
"Я сказал (Байдену – ред.) президенту очень открыто, что мы (Украина – ред.), невзирая ни на что, будем бороться с этим энергетическим оружием", — добавил он.
Напомним, что
- Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал сроки завершения строительства "Северного потока-2". По его словам, немецко-американская договоренность не повлияет на темпы и сроки завершения "Северного потока-2". Строительные работы — на финальном этапе.
- Сейчас в Германии назначили ответственного за транзит газа через Украину.
- По информации американского информагентства Bloomberg, окончание строительства российского газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии запланировано на 12 сентября.
- В свою очередь во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель заявила о возможности поддержки санкций против "Северного потока-2". Германия их поддержит, если РФ начнет использовать газопровод в качестве оружия.
- Во вторник, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США обсудил с министром энергетики Дженнифер Гренхольм риски, которые несет российский газопровод "Северный поток-2". "Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", — заявил он.
- Ранее Германия и США заключили соглашение по "Северному потоку-2".