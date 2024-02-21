"Сейчас идет критическая борьба за их жизнь и страну": в Пентагоне прокомментировали выход украинских военных из Авдеевки

Если Пентагон не получит финансирование от Палаты представителей, то он не сможет передавать критически необходимые пакеты Украине.

В Пентагоне прокомментировали уход украинских сил из Авдеевки и назвали его "стратегическим", чтобы сохранить собственную артиллерию и снаряды.

Об этом сообщила во время брифинга пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, — пишет "Общественное".

По ее словам, если Пентагон не получит финансирование от Палаты представителей, то он не сможет передавать критически необходимые пакеты Украине. Тогда военным будут вынуждены выбирать и принимать решение о том, какие города могут содержать оружие партнеров.

"Я не могу прогнозировать, это будут решения украинцев, о которых они могут говорить. Сейчас идет критическая борьба за их жизнь и страну, поэтому мы нуждаемся в финансировании немедленно. Это сигнал тревоги еще с октября", — сказала спикера Пентагона.

Она предположила, что сейчас нет текущих беспокойств, хотя и есть города под обстрелами и угрозой.

"Я перенаправлю этот вопрос украинцам, но я не уверена, что они расскажут вам свои военные планы. Но они ежедневно борются, чтобы удержать каждый дюйм территории. Я не могу говорить о конкретном городе", — добавила Сингх.

Напомним, в Авдеевке, на позиции "Зенит", российские кафиры расстреляли пятеро раненых бойцов ВСУ и еще одного оставшегося с ними военнослужащего. Из-за постоянных обстрелов раненых воинов не было возможности эвакуировать. За ними должна была приехать БМП, но этого не удалось сделать.

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