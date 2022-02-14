"Сейчас не 2014 год": глава МВД обратился к украинцам в связи с угрозой вторжения РФ (видео)

Монастырский призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.
Глава МВД Денис Монастырский на фоне роста напряженности вокруг Украины из-за агрессии РФ обратился к согражданам, отметив прочность нашего государства. Он призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать.
Соответствующее видеообращение распространила пресс-служба МВД.
"Чем каждый из вас может сейчас помочь? Во-первых, сохраняйте спокойствие. Не паникуйте. Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее. Во-вторых, каждый на своем месте должен выполнять работу, которую он выполняет каждый день, чтобы работали школы, больницы, детские сады, предприятия. Уважаемые граждане, Украина — сильная и единая! Все будет хорошо! Слава Украине!" — сказал министр внутренних дел.
Как сообщалось, Украина обратилась к РФ с запросом предоставить детальные разъяснения по поводу военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.
Россия на запрос украинского МИД об обосновании военного присутствия на границах не ответила. Поэтому Украина решила созвать заседание ОБСЕ.
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